Петербуржцы стали реже брать ипотеку на жилье

В Петербурге снизилось количество сделок по покупке недвижимости в ипотеку. В сентябре их число сократилось на 4%.

Доля сделок с использованием ипотечных кредитов снизилась с 86% до 82%. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Однако в прошлом месяце показатель розничной продажи квартир по ДДУ и уступок в регионе вырос на 1% в лота и на 9% по оценке выручки. Эксперты считают, что рост произошел из-за доли продаж дорогого жилья.

Также снизилась и выручка строительных компаний в 2022 году. Она составила 45,7 млрд рублей, что на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2021 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России могут ввести льготную ипотеку для покупки экологичного жилья.