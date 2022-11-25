  • 25 Ноябрь 2022
USD 26.11.2022 60.4797 +0.0931
USD ММВБ 19:15 60.5296  
EUR 26.11.2022 62.8762 +0.0948
EUR ММВБ 19:15 62.8620  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге расширили программу капитального ремонта

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Программу капитального ремонта многоквартирных домов расширили в Петербурге в октябре.

После расширения программы в Фонде, которым руководит Дмитрий Шутов, напоминают о необходимости оплачивать взносы. Жители, чьи дома были включены в региональную программу капитального ремонта, должны были оплатить взносы до 10 ноября. В Фонде сообщили, что деньги внесли не все горожане: тем, кто не заплатил, будут направлены 36 тысяч писем-напоминаний.

Региональная программа капитального ремонта существует с 2014 года. Информацию о домах, которым необходим капитальный ремонт собирают управляющие компании, после чего передают сведения районным администрациям.

Администрации районов должны ежегодно подавать информацию в жилищный комитет. На основе поданной информации в комитете формируют предложения по актуализации региональной программы, которые утверждаются постановлением правительства. В случае, если жильцы дома хотят включить свой дом в программу капитального ремонта, они могут заказать проведение специальной экспертизы, а затем самостоятельно передать информацию в жилищный комитет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, по каким критериям Фонд капитального ремонта отбирает подрядчиков для работы над объектами культурного наследия.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram