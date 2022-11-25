В Петербурге расширили программу капитального ремонта

Программу капитального ремонта многоквартирных домов расширили в Петербурге в октябре.

После расширения программы в Фонде, которым руководит Дмитрий Шутов, напоминают о необходимости оплачивать взносы. Жители, чьи дома были включены в региональную программу капитального ремонта, должны были оплатить взносы до 10 ноября. В Фонде сообщили, что деньги внесли не все горожане: тем, кто не заплатил, будут направлены 36 тысяч писем-напоминаний.

Региональная программа капитального ремонта существует с 2014 года. Информацию о домах, которым необходим капитальный ремонт собирают управляющие компании, после чего передают сведения районным администрациям.

Администрации районов должны ежегодно подавать информацию в жилищный комитет. На основе поданной информации в комитете формируют предложения по актуализации региональной программы, которые утверждаются постановлением правительства. В случае, если жильцы дома хотят включить свой дом в программу капитального ремонта, они могут заказать проведение специальной экспертизы, а затем самостоятельно передать информацию в жилищный комитет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, по каким критериям Фонд капитального ремонта отбирает подрядчиков для работы над объектами культурного наследия.