Фонд капремонта до конца года закончит ремонт 123 фасадов

До конца текущего года Фонд капремонта завершит реставрацию 123 фасадов. Больше половины объектов уже готовы к сдаче, там осталось устранить лишь мелкие недочеты.

В Фонде капитального ремонта пояснили, что ускорить проведение работ получилось в том числе благодаря внедрению нового типа контракта, который позволяет одному подрядчику составлять проект ремонта и проводить работы по собственному проекту. Новый тип контрактов стали заключать после того, как Фонд возглавил Дмитрий Шутов.

На сегодняшний день строительные леса сняли уже с 94 объектов. Пока погода позволяет проводить работы без специального утепления, но если в ближайшие дни температура воздуха продолжит снижаться, строители утеплят объекты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Фонде капитального ремонта разработали новый тип контрактов, работы по которым выполняются в разы быстрее, потому что он позволяет подрядчику подробно изучить объект и получить все необходимые разрешения еще на этапе планирования.