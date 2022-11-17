Как петербуржцы теряют крышу над головой

Попрощаться с квартирой проще простого, но куда сложнее ее вернуть, особенно, когда забирали ее на законных основаниях. Эксперты в области права объяснили, на каких именно основаниях петербуржцев могут лишить жилья.

Эксперты пояснили для МК в Петербурге, что просто так у порядочного человека квартиру никто не отнимет, однако недвижимость могут изъять на государственные нужды, но только с денежной компенсацией.

В случае, если на месте дома будут строить новую автотрассу всех жителей обязаны расселить в другие квартиры, сделать это могут в том числе принудительно. Эксперты все же подчеркивают, что все решения принимаются и реализуются только на основании решения суда, которое граждане также могут оспаривать.

Некоторые квартиры передаются по наследству, но если наследников нет, то недвижимость переходит государству, а затем включается в жилищный фонд социального использования.

Порой случаются и совсем фантастические истории, связанные с ошибкой при заполнении документов. Так например было в 80-х у многодетной пары Александра и Валентины. Супругам выделили четырехкомнатную квартиру в Невском районе, но при оформлении документов вместо четверых детей записали пятерых. Из-за этого Александр не мог приватизировать собственную квартиру, чтобы потом передать ее по наследству детям. Точка в этой истории еще не поставлена, теперь данным вопросом занимаются внуки Александра.

Иногда могут и заставить расстаться с жильем. Например, для компенсации долгов, квартира продается на аукционе, а вырученные деньги направляются на погашение задолженности, но для такой процедуры необходимо, чтобы у должника было в собственности другое жилье.