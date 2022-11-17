  • 17 Ноябрь 2022
USD 18.11.2022 60.3894 0.0410
USD ММВБ 17:31 60.4238  
EUR 18.11.2022 62.5712 -0.0963
EUR ММВБ 17:31 62.4063  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Как петербуржцы теряют крышу над головой

Автор:


© Фото: unsplash

Темы дня

Попрощаться с квартирой проще простого, но куда сложнее ее вернуть, особенно, когда забирали ее на законных основаниях. Эксперты в области права объяснили, на каких именно основаниях петербуржцев могут лишить жилья.

Эксперты пояснили для МК в Петербурге, что просто так у порядочного человека квартиру никто не отнимет, однако недвижимость могут изъять на государственные нужды, но только с денежной компенсацией.

В случае, если на месте дома будут строить новую автотрассу всех жителей обязаны расселить в другие квартиры, сделать это могут в том числе принудительно. Эксперты все же подчеркивают, что все решения принимаются и реализуются только на основании решения суда, которое граждане также могут оспаривать.

Некоторые квартиры передаются по наследству, но если наследников нет, то недвижимость переходит государству, а затем включается в жилищный фонд социального использования.

Порой случаются и совсем фантастические истории, связанные с ошибкой при заполнении документов. Так например было в 80-х у многодетной пары Александра и Валентины. Супругам выделили четырехкомнатную квартиру в Невском районе, но при оформлении документов вместо четверых детей записали пятерых. Из-за этого Александр не мог приватизировать собственную квартиру, чтобы потом передать ее по наследству детям. Точка в этой истории еще не поставлена, теперь данным вопросом занимаются внуки Александра.

Иногда могут и заставить расстаться с жильем. Например, для компенсации долгов, квартира продается на аукционе, а вырученные деньги направляются на погашение задолженности, но для такой процедуры необходимо, чтобы у должника было в собственности другое жилье.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram