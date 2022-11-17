Петербургские застройщики просят Правительство продлить льготную ипотеку

Действие льготной ипотечной программы должно завершится 31 декабря 2022 года. Продлевать ее не намерены, но застройщики Петербурга бьют тревогу и уверяют, что отменять льготную ипотеку нельзя.

Как сообщает «РБК Санкт-Петербург», застройщики планируют обратится к Правительству России и сохранить программу льготной ипотеки для граждан в 2023 году.

Генеральный директор «Объединения строителей СПб» Алексей Белоусов считает, что данная программа сохранила отрасль в период пандемии и эффективно работает в нынешней непростой экономической ситуации.

Ставка по не субсидированным государством программам ипотеке намного выше льготной и составляют 10,03% - 10,17%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что доля ипотечных сделок в Северной столице достигла рекордных значений – 93%. Самый большой процент от всех ипотечных сделок составляет ипотека по льготной программе – 72%.