В Фонде капремонта Петербурга придумали, как сэкономить время при проведении строительных работ

Фонд капитального ремонта в Петербурге внедрил новую систему контрактов. Помимо экономии времени проведения ремонтных работ, это также помогает отсеять некомпетентных подрядчиков.

После того, как Дмитрий Шутов стал руководителем Фонда капитального ремонта, в 2022 году в Северной столице заключили 444 комплексных контракта, по которым, в основном в историческом центре, выполнили 343 вида работ.

Данный контракт позволяет подрядчику сначала разработать проект проведения работ, а затем и выполнить ремонтные работы по собственному проекту.

Как поясняют в Фонде капитального ремонта, это позволяет сократить сроки проведения строительных работ, ведь специалисты знакомятся с объектом и получают все необходимые разрешения еще на стадии разработки проекта.