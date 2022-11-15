В Ленинградской области создали «Красную папку» для жалоб горожан

Жителям области напомнили о том, что в случае бездействия управляющих компаний, они должны отправить жалобу в Госжилнадзор. Для оперативности жителей просят отправлять жалобы через социальную сеть «Вконтакте».

Как передает Онлайн47, для оперативной обратной связи для жителей был создан блок под названием «Красная папка» в официальном сообществе Госжилнадзора в «Вконтакте».

По поручению губернатора области Александра Дрозденко, Госжилнадзор пообещал жителям региона ускорить решение вопросов по поводу отопления, протечек в крышах и подвалов. Также через сообщество «Вконтакте» жители могут пожаловаться на работу своих управляющих компаний.

Для того, чтобы сотрудникам Госжилнадзора было проще разбирать заявки, жителей просят оставлять хештег в формате #районтема, например: #Выборгскийкрыши, #Выборгскийотопление, #Выборгскийподвалы.

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