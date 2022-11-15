Стало известно, как жильцы могут изменить сроки капремонта своего дома

Владельцы квартир в Петербурге могут повлиять на сроки капитального ремонта своих домов, пишет Neva.Today.

Программу капитального ремонта сроком на 25 лет в Петербурге утвердили в 2014 году. Как рассказал глава Фонда капремонта Дмитрий Шутов, ежегодно график проведения работ актуализируют.

Сведения о состоянии домов собирают управляющие компании. Оттуда информация попадает в администрации районов, которые ежегодно до 1 апреля сдают отчеты в жилищный комитет.

Если дому требуется срочный капитальный ремонт, жильцы могут сами заказать экспертизу и передать ее результаты напрямую в жилищный комитет.