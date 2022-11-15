На Литейном проспекте завершился капремонт дома в саду Сен-Жермен

В доме № 46 по Литейному проспекту завершились аварийно-восстановительные работы. Для сдачи дома необходимо установить всего несколько мелких недочетов.

В рамках капитального ремонта отремонтировали 29 балконов, для которых изготовили 500 уникальных балясин. Помимо замены декоративных частей дома, были также заменены балконные железобетонные плиты, а также сделана гидроизоляция.

В Фонде капитального ремонта заявили, что для восстановления всех декоративных элементов, в том числе балясин, был тщательно подобран состав материала, который совпадает с историческим.

Помимо проведения капитального ремонта дома, планируется также провести комплексную реставрацию фасада по программе «Наследие».

У дома на Литейном очень богатая история, он был возведен в 1905 году в духе эпохи Возрождения. На одной из стен присутствует надпись, которая в переводе с латинского языка означает «Свой дом – лучший». В 80-е годы во дворе этого дома собирался Ленинградский рок-клуб, там рождалась музыка нового времени. Сад с фонтаном получил название «Сен-Жермен».

Напомним, что Фонд капитального ремонта возглавляет Дмитрий Шутов, назначенный врио гендиректора в декабре 2021 года.