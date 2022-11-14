20% россиян мечтает о квартире в Петербурге

Россияне поделились, где, в каких условиях и с каким видом из окна хотели бы жить. Выяснилось, что 20% хотят жить в Северной столице.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, в опросе приняли участие 1523 человека от 18 лет из разных регионов страны. Большинство из них поделились, что не считают свое жилье квартирой своей мечты и лишь 37% опрошенных хорошо отозвались о своем месте жительства. Почти 50% россиян хотят обладать трехкомнатной квартирой.

Также было интересно узнать, какой вид из окна предпочитают россияне: большинство из них, 27% хотели бы, чтобы вид из окна открывался на горы, 22% хотели бы чтобы окна выходили в парк, 15% хотят любоваться лесом или достопримечательностями и лишь 12% хотят наблюдать водную гладь из окна.

Каждый пятый заявил, что хотел бы жить без соседей, треть опрошенных согласны жить с пожилой парой по соседству и 16% хотели бы чтобы по соседству была семья с детьми.