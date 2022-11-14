Администрация Невского района занимается изучением проблемы балконов в аварийном состоянии

В субботу, 12 ноября на портале «Наш Санкт-Петербург» появилась жалоба на состояние балкона дома 86Д по улице Седова. Сооружение находится в полуразрушенном состоянии.

После подачи жалобы в социальных сетях началось активное обсуждение состояния дома в целом. Жители считают, что сейчас балкон создает потенциальную угрозу здоровью и жизни людей, а также их имуществу.

Контролером по жалобе на балкон является администрация Невского района. За полторы недели администрация должна рассмотреть обращение и принять решение до 21 ноября.

Напомним, что ежегодно до 1 апреля администрации районов должны подавать в жилищный комитет сведения о тех строениях, которые нуждаются в ремонте. При выборе зданий, где требуется ремонт, оценивается состояние домов по нескольким критериям: степень износа, срок эксплуатации и уровень опасности, которую элементы конструкций могут представлять для горожан.

Информация по поводу программы ремонта открытая и находится на сайте Фонда капитального ремонта. В случае, если жители не согласны со сроками проведения ремонта, они могут вызвать специалиста, который проведет экспертизу и передать информацию в жилищный комитет.