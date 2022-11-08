С начала мобилизации в Петербурге выросло число квартир, срочно выставленных на продажу

Желающих продать недвижимость в Петербурге с марта 2022 года стало значительно больше. Срочные сделки чаще всего проводятся со скидкой, в среднем по стране эта скидка составляет 5,1% от сделки.

В целом по России число объявлений о продаже жилья за последние три года увеличилось всего на 29%. С начала марта общее число объявлений о продаже недвижимости в Питере возросло на целых 85%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет "Циан.Аналитики".

На данный момент Санкт-Петербург занимает четвертое место по числу квартир, срочно выставленных на продажу. В топ три входят: Краснодар (1,7 тыс.), Московская области (1,4 тыс.) и Москва (1,34 тыс.).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что условия на рынке недвижимости в России и мире меняются постоянно, однако эксперт рассказала в каких регионах сейчас выгоднее вкладывать в недвижимость.