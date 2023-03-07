В Петербурге стоимость квартир на "вторичке" за год упала на 7%

Стоимость жилья на вторичном рынке в Петербурге уменьшилась на 7% за год. По этому показателю город обошел сразу и Москву, и Ленинградскую область.

Так, с февраля 2022 года по февраль 2023 года спрос на готовые квартиры в Петербурге уменьшился на 6,3%. При этом аналитики отмечают, что средняя стоимость квартиры сократилась на 600 тысяч рублей, - с 8,8 миллионов рублей до 8,2 миллионов рублей. Также известно, что один "квадрат" на вторичном рынке жилья стал стоить на 2,7% меньше, - с 192 900 рублей цена изменилась до 187 800 рублей. Об этом пишет АБН.

По мнению экспертов, новая стоимость обусловлена резким увеличением объема предложений на "вторичке" в Петербурге. По итогам прошлого года рост составил 44%. Также часть петербуржцев решили переехать за границу и в срочном порядке выставляли свои квартиры на продажу с ценами, которые ниже рыночных.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге застройщики побили рекорд по срокам ввода жилья в эксплуатацию. Известно, что часть объектов были сданы раньше намеченного срока.