Здание института им. Вавилова в Петербурге продают более чем за 20 млн рублей

В Василеостровском районе Петербурга на торги выставлено здание института имени Вавилова. Начальная цена лота составляет 20,66 миллионов рублей.

Известно, что здание, расположенное в Волховском переулке, в настоящее время проходит процедуру банкротства. Аукцион по его продаже состоится 13 апреля. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга" со ссылкой на единый федеральный реестр банкротств.

Пока двухэтажное здание площадью более 250 квадратных метров принадлежит оптическому институту имени С.И. Вавилова. Все имущество вскоре перейдет новому владельцу, также в состав лота включено компьютерное оборудование.

Напомним, что конкурсное производство в отношении оптического института еще в 2015 году начал арбитражный суд. Тогда признать организацию банкротом потребовала федеральная налоговая служба.