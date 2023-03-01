Площадка обанкротившегося завода имени Калинина на острове Декабристов может быть продана более чем за 380 млн рублей

В Санкт-Петербурге имущество старейшего оборонного завода имени Калинина распродают по частям посредством аукционов и конкурсов. Новому владельцу может быть передан участок, расположенный на острове Декабристов.

Сейчас объявлена два аукциона и один конкурс, касающиеся продажи оборонного предприятия. Участок расположен на Уральской улице и занимает почти 1,5 гектара. Известно, что начальная цена лота достигла 380,8 миллионов рублей. Об этом пишет AllNW.

Имущество предприятия было решено продать в рамках процедуры о банкротстве. По оценкам экспертов, стоимость активов достигает 450 миллионов рублей, а общая площадь застройки превышает 20 тысяч "квадратов". Отмечается, что с территорией, выставленной на продажу, могут возникнуть трудности, так как там находятся два бомбоубежища, принадлежащие федеральным властям.

Завод, располагающийся под Петербургом, в Тосненском районе, тоже ждет смена собственника. Уточняется, что стоимость лота составляет более 397 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Кожевенный завод Парамонова в Северной столице может забрать себе и отреставрировать крупный застройщик.