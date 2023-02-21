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Девелопер рассказал, как строительный бизнес в Петербурге адаптировался к изменениям рынка в 2022 году

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© Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

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Прошедший 2022 год оказался непростым для петербургских застройщиков, однако к новым условиям на рынке удалось приспособиться.

Председатель правления одного из крупнейших в городе на Неве и области девелоперов «Евроинвест Девелопмент» Андрей Валерьевич Березин поделился, что в последние годы драйвером спроса была доступная ипотека. Когда повысились ставки, спрос начал замедляться. Об этом специалист упомянул в интервью с РБК.

В итоге была выработана стратегия, которая заключалась в том, чтобы строить востребованные жилые проекты, ориентируясь на собственные ресурсы, среди которых большая роль отведена финансам. Именно такой подход позволил компании сохранять устойчивость.

По словам Березина, портфель земельных участков организации в ближайшее время позволяет возвести жилье, которое займет до 900 тысяч «квадратов» , но «Евроинвест Девелопмент» не планирует сразу застраивать все земли многоэтажными жилыми домами.

Сейчас у компании есть проекты с купленной землей, или договорами о долевых условиях. Березин подчеркнул, что владельцам территории выгодно сотрудничать с организацией, так как предлагаются лучшие условия, а также более ранний срок сдачи объектов.

К примеру, были сданы раньше iD Murino и Kudrovo, кроме того с опережением графика строится iD Park Pobedy. При этом в настоящее время компания занимается в основном старыми проектами, поэтому что-то говорить о новых объектах, кроме того, что они будут, пока рано.

Березин заметил, что у «Евроинвест Девелопмент» цены за квадратный метр немного выше из-за более высокого качества жилья, но в ценовой конкуренции компания не участвует. В приоритете все еще остается контроль качества.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что девелопер рассказал о новой собственной классификации жилых комплексов, введенной в 2022 году.

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