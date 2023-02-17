Открытие ТРЦ Hollywood в Петербурге назначили на конец следующего года

Строительство нового торгово-развлекательно центра Hollywood, расположенного рядом со станцией метро "Пионерская" в Петербурге, продолжается. В результате было решено перенести его открытие с 2023 на четвертый квартал 2024 года.

Генеральный директор консалтинговой компании Nikoliers Екатерина Аридова сообщила, что ТРЦ Hollywood планируется сдать в эксплуатацию в конце следующего года. В настоящее время строительные работы на объекте все еще идут, пишет АБН.

Отмечается, что уже сейчас удалось заключить предварительные контракты с компаниями, которые займут более 30% всех арендуемых площадей ТРЦ. Так, например, речь идет о "Золотом яблоке", которое откроет в Hollywood флагманский магазин, и о "Рив Гош", предполагающем разместить здесь торговую точку в премиальном формате.

Известно, что общая площадь ТРЦ Hollywood составит 115 тысяч "квадратов", а арендная - 60 тысяч квадратных метров. Таким образом, ТРЦ может стать самым крупным в городе. В реализацию проекта планируется инвестировать 120 миллионов долларов.

Однако, по мнению специалистов, к моменту открытия, Hollywood будет заполнен не более чем на 60-70%.