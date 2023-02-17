Спустя два десятка лет в Петербурге специалисты занялись обновлением Московских триумфальных ворот

Спустя 20 лет в Санкт-Петербурге обновят Московские триумфальные ворота. Известно, что последний раз реставрация проводилась 2000-2003 годах.

Привести в порядок Московские триумфальные ворота специалисты планируют к концу 2024 года. Финансирование на работы, которые выполнят по программе КГИОП, будет выделено из средств городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что реставрационные мероприятия проведут на месте, исключая тех объектов, которые будут обновлять в мастерских. Речь идет о 30 крылатых гениях, а также о губернских гербах и военных арматурах.

Также в ходе реставрации будут демонтированы бронзовые накладные буквы, знаки посвятительных надписей и отдельные чугунные объекты. Последнем этапом работ станет восстановление благоустройства и замена набивного покрытия с организацией водоотведения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что крупный застройщик замется приобретет "Кожевенный завод А. А. Парамонова" и приспособит его для современных нужд. Известно, что в ходе реставрационных работ будут сохранены и усовершенствованы все внешние, а также внутренние архитектурные элементы зданий.