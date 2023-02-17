К вопросу сноса "Нарвской заставы" в Петербурге могут вернуться только в 2029 году

Разрешение на снос зданий "Нарвской заставы" не выдадут до 2029 года. Соответствующий проект поправок уже был принят в ходе заседания Законодательного собрания Петербурга.

Вопросом сноса коттеджей у Нарвских ворот планируют заняться не раньше 2029 года. Как сообщили в пресс-службе ЗакСа Петербурга, постоянная парламентская комиссия по градостроительству рекомендовала до 2029 года принять законопроект об изменении охранных зон с отсрочкой сноса "Нарвской заставы".

Так, благодаря поправкам в законопроект будет остановлено разрушение всех 200 зданий. До этого местные жители обращали внимание властей, что снос двух- и трехэтажных домов послевоенной постройки "Нарвской заставы" не может быть осуществлен.

Напомним, что в Северной столице было возбуждено уголовное дело из-за планируемой застройки этой территории.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Смольный через суд планирует снести ледовую арену "Озерки". Известно, что иск к компании "Две столицы" направил комитет по контролю за имуществом города.