Власти Северной столицы через суд хотят добиться демонтажа ледовой арены "Озерки"

Смольный намерен через суд добиться сноса ледовой арены "Озерки". По мнению властей города, здание является самостроем.

Ледовый центр в Выборгском районе Петербурга принадлежит инвестиционной компании "Две столицы", которая, по требованию Смольного, должна демонтировать объект за месяц. В случае, если этого не произойдет, будет назначена неустойка, и ледовый центр при этом все равно будет уничтожен. Об этом пишет AllNW.

Известно, что иск к компании направил комитет по контролю за имуществом Северной столицы. До этого ведомство обращалось в суд с просьбой запретить перерегистрацию участка под постройкой, но получил отказ. Заседание по новому иску пройдет 11 апреля текущего года.

"Две столицы" уже хотела перерегистрировать участок в качестве зоны, где была бы разрешена блокированная застройка, при этом узаконить ледовую арену пытались еще три года назад, однако сделать этого так и не получилось.

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