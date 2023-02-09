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PPF Group распрощается с ТРК "Невский центр" в Петербурге

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Торгово-развлекательный комплекс "Невский центр" перейдет к новому владельцу. В настоящий момент переговоры по этому вопросу уже начались.

ТРК "Невский центр" принадлежит холдингу PPF Real Estate, входящему в структуру чешской инвестиционной компании PPF Group. В скором времени здание может быть передано новому крупному петербургскому инвестору. Об этом пишет AllNW.

Хотя второй участник сделки пока точно не известен, но предполагается, что речь идет о ООО "Аптекарский", владеющим такими ТЦ в Петербурге как "Авеню", "Космос" и "Владимирский пассаж".

Уточняется, что пока договор о продаже "Невского центра" не заключен, однако уже одобрен в правительственной комиссии. Согласно оценкам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, общая сумма сделки может составить около 7,8–8,3 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге бизнес-центр "Пулково Скай", который находится рядом с петербургским аэропортом, перешел во владение армянского фонда  Balchug Capital.

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