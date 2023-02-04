Армянский фонд Balchug Capital выкупил крупнейший БЦ А-класса "Пулково Скай"

Крупнейший бизнес-центр "Пулково Скай", расположенный недалеко от петербургского аэропорта, перешел во владение армянского фонда Balchug Capital.

БЦ "Пулково Скай" представляет собой крупнейшее в Северной столице офисное здание класса "А". Теперь оно принадлежит Balchug Capital. Сделка была проведена между армянским фондом и финскими акционерами EKE Finance Oy (доля которого составила 60%) и Vicus Oy (доля которого составила 40%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление нового владельца бизнес-центра.

При этом сумма сделки пока не раскрывается. Как отметил глава и основатель Balchug Capital Давид Амарян, коммерческая недвижимость, подобная "Пулково Скай", является устойчивым сегментом и имеет высокую инвестиционную привлекательность.

Напомним, что "Пулково Скай" был построен финским девелопером. Общая площадь БЦ составляет 76 тысяч квадратных метров.

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