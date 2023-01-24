Обновленный «Сестрорецкий курорт» сможет предложить Петербургу около 500 новых рабочих мест

После завершения реконструкции «Сестрорецкого курорта» в Северной столице появится новая точка притяжения туристов. Кроме того, объект сможет предложить около 500 новых рабочих мест.

Накануне, 23 января, в Мариинском дворце прошло заседание комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды, в ходе которого эксперты обсудили будущее «Сестрорецкого курорта», выкупленного в 2021 году ПАО «Группа ЛСР». На объекте планируют провести перестройку основного комплекса 1978 года и увеличить количество номеров, кроме того в ходе реконструкции будет воссоздан курзал.

В обсуждении приняли участие депутаты Заксобрания Петербурга, городские чиновники и представители ПАО «Группа ЛСР».

Известно, что работы займут около двух-двух с половиной лет, а финансирование проекта обеспечат согласно льготной кредитной госпрограмме поддержки туристического бизнеса.

В ходе заседания первый заместитель гендиректора ПАО «Группа ЛСР» Игорь Левит прокомментировал слухи о возможном строительстве на месте курорта жилья. По его словам, речь об этом не идет вовсе: никакого жилья или апартаментов на месте объекта не появится. Деятельность санатория останется такой же, какой была до реконструкции.

Для того, чтобы убедиться, что возведения жилья на территории объекта не ведется, Левит предложил участникам обсуждения лично посетить строительную площадку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургский застройщик сдал второй апарт-отель на Витебском проспекте. Известно, что объекты пострены на тех участках, которые были предоставлены без торгов еще в 2016 году.