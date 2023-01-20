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Из ТЦ "Лидер", который начали разбирать специалисты, начали сбегать арендаторы

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© Фото: скриншот Google maps

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У метро "Комендантский проспект" в Санкт-Петербурге начали разбирать торговый центр "Лидер", который уже покидают арендаторы. Известно, что пользователей и хозяина заведения неоднократно предупреждали о необходимости освободить территорию.

В пресс-службе Комитета по контролю за имуществом города рассказали, что снос ТЦ на Гаккелевской улице начался из-за многочисленных нарушений в его постройке и самой работе, включая несоблюдения антикоронавирусных ограничений.

Кроме того, при постройке у здания были нарушены площадь, высота и этажность, а также выяснилось, что ТЦ находится в Зоне градостроительных ограничений, являющимися системами жизнеобеспечения граждан. Если они придут в негодность, то проведение работ будет невозможным, из-за чего могут пострадать граждане, находящиеся внутри помещений. Проверки в отношении торгового центра инициировали и сами жители района.

"Лидер" планировали снести еще в июле 2022 года, но на время судебных разбирательств, которые были инициированы землепользователем, в отношении территории был введен временный запрет на её освобождение. Сейчас расторжение договора признано обоснованным.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге против сноса Дома быта ради возведения вестибюля новой станции метро "Театральная" собрали 2,5 тысяч жалоб. 

 

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