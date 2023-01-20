  • 20 Январь 2023
USD 20.01.2023 68.8467 -0.0261
USD ММВБ  
EUR 20.01.2023 74.4058 -0.1824
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Детям-сиротам из Петербурга предоставят 20 квартир на 137 млн рублей

Автор:


© Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Темы дня

В Санкт-Петербурге детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей предоставят жилье в 13 районах. В рамках аукционов, впервые стартовавших за 2023 год, будет приобретено 20 квартир.

Стало известно, что общая сумма закупок "социального" жилья на аукционах составит около 137 миллионов рублей, при этом максимальная цена одного контракта достигает чуть больше 6,8 миллионов рублей рублей. Об этом рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений Северной столицы.

Всего Петербург приобретет 20 однокомнатных квартир, расположенных в 13 районах, среди которых Невский, Петроградский, Фрунзенский, Калининский, Василеостровский и другие районы. Известно, что жилье располагается в домах, построенных после 1989 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице за 2022 год застройщики перевыполнили целквой показатель на 1,5% и сдали 1 414 домов, в которых размещено 70 206 квартир.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram