Детям-сиротам из Петербурга предоставят 20 квартир на 137 млн рублей

В Санкт-Петербурге детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей предоставят жилье в 13 районах. В рамках аукционов, впервые стартовавших за 2023 год, будет приобретено 20 квартир.

Стало известно, что общая сумма закупок "социального" жилья на аукционах составит около 137 миллионов рублей, при этом максимальная цена одного контракта достигает чуть больше 6,8 миллионов рублей рублей. Об этом рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений Северной столицы.

Всего Петербург приобретет 20 однокомнатных квартир, расположенных в 13 районах, среди которых Невский, Петроградский, Фрунзенский, Калининский, Василеостровский и другие районы. Известно, что жилье располагается в домах, построенных после 1989 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице за 2022 год застройщики перевыполнили целквой показатель на 1,5% и сдали 1 414 домов, в которых размещено 70 206 квартир.