Мытный двор планируют отремонтировать за 400 млн и отдать под коммерческие помещения

Об этом 26 октября сообщает Российский аукционный дом.

В Петербурге на торгах продали часть Мытного двора. Более 4 тысяч квадратных метров купила «Охта Групп». Компания планирует вложить в реставрацию здания коло 400 млн рублей.

«Мы довольны результатом торгов. Продажа такого объекта, к тому же с превышением цены, еще раз подтверждает, что инвестиционный климат в городе выравнивается. Инвесторы не боятся вкладываться в сложные активы с более длительным сроком окупаемости», — отметили в РАД.

В ближайшее время начнется разработка концепции по его реконструкции и приспособлению под современное использование.