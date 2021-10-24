Пятую часть недвижимости в Петербурге покупают иногородние

Эксперты ЦИАН 24 октября рассказали про спрос на жилье в Петербурге. По данным их исследования пятая часть (20,6%) запросов на покупку квартир вторичного рынка в Петербурге поступает от жителей других регионов страны. При этом, чаще всего недвижимость ищут жители Ленобласти (19,8%), Москвы (17,7%), а также Приморского края (3,7%).

Все остальные регионы России составляют 20,6% спроса на готовое жилье в Петербурге. На первичном рынке желающих купить квартиру в Петербурге больше всего в северных и нефтегазовых регионов страны.

Петербуржцы составляют 79,4% из покупающих жилье в городе.