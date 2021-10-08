В Петербурге на вторичном рынке недвижимости вырос спрос на студии

Об этом рассказали эксперты агентства «Петербургская Недвижимость».

В Петербурге изменились приоритеты при выборе жилья для покупки. Спрос на студии спровоцировал рост цен на этот тип недвижимости на 19%.

В начале 2021 года средняя цена на квартиры в петербургских домах старше 10 лет составляла 123,9 тыс. рублей за 1 кв метр, то к концу сентября она выросла до 145,6 тыс. (+17,5%). Вторичное жилье подорожало со 156,6 тыс. рублей за кв метр до 187 тыс. (+19,4%).

Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке выросла со 140 тысяч до 160 тысяч рублей.

«В первом в январе–сентябре были особенно популярны однокомнатные квартиры в кирпично–монолитных домах по цене 169–200 тыс. руб. / м2. В Красносельском районе покупатели приобретали студии в новой вторичке стоимостью 158–173 тыс. руб. / м2», — рассказывают в «Петербургской недвижимости»