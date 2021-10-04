На аукцион выставили особняк за 230 млн рублей на Васильевском острове

Объявление о продаже появилось на сайте Российского аукционного дома.

В Петербурге на аукционе выставили особняк за 230 млн рублей. На 7-й линии Васильевского острова в четырехэтажном здании располагалась штаб-квартира компании «Петротрест». Бизнес центр возвели 2003 году.

«Назначение участка и планировка здания позволяют при минимальных инвестициях перепрофилировать объект под гостиничную функцию, или апартаменты. Близость к парадному центру Санкт-Петербурга, к стрелке Васильевского острова, набережным Большой и Малой Невы, гарантируют востребованность любому бизнесу, рассчитанному на приём и обслуживание гостей», — рассказывает Дарья Гончарова, заместитель руководителя департамента продаж Российского аукционного дома.

Заявки принимают до 18 октября, торги пройдут 20 числа. Один шаг на аукционе составляет 500 тысяч рублей, стартовая цена 230 млн рублей.