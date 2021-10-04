В 2021 году в Петербурге сдали в два раза больше жилья чем в прошлом

Об этом 4 октября сообщили в городском комитете по строительству.

В Петербурге за год ввели в эксплуатацию 1061 дом, почти вдвое больше, чем год назад. Лидером по вводу жилья стал Пушкинский район.

«Всего с начала 2021 года в Санкт‑Петербурге введено в эксплуатацию почти 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 1061 дом на 52,6 тысячи квартир. За девять месяцев 2020 года было введено в два раза меньше жилья – всего около 1,3 миллиона квадратных метров - 430 домов на 26,1 тысячи квартир», — сообщило ведомство.

В Пушкинском районе ввели в эксплуатацию 51 дом на 1 043 квартиры. На втором месте по сданному жилью — Выборгский район, где сдан 21 дом на 916 квартир. Третье место занял Невский район, в котором отчитались по 1 дому, 931 квартире.