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Дрозденко осмотрел новостройку, в которую расселят жителей аварийного дома

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© Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил здание, в которое расселят жителей аварийного дома в Дружной Горке Гатчинского района.

Об этом 11 сентября сообщило издание ivbg.ru.

В поселке Дружная Горка Гатчинского района расселили аварийный дом. 220 жителей переселили в новостройку на улице Введенская. Качество нового здания проверил лично губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дом получил разрешение на эксплуатацию 10 сентября. В 5-этажном здании 80 квартир, одна из которых предназначена для людей с инвалидностью. В жилых помещениях сделана отделка «под ключ», установлена сантехника и плиты с духовым шкафом. Рядом с домом находится 55 парковочных мест.

В Гатчинском районе необходимо расселить еще 24 тысячи квадратных метров аварийного жилья —  1000 домов. На программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» выделено 1,5 миллиарда рублей на постройку 51 дома.

«С учетом цен на стройматериалы реализовать программу расселения аварийных домов в Ленинградской области очень сложно. В Санкт-Петербурге она проходит гораздо проще: путем покупки квартир на вторичном рынке. Мы же в небольших поселках, в дальних районах, где нет такого большого вторичного рынка, строим жилье сами», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

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