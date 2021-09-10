В Петербурге в эксплуатацию ввели проблемный ЖК «Вариант»

Об этом 10 сентября сообщил Комитет по строительству.

Семь проблемных зданий в поселке Ленсоветовский на Московском шоссе вводят в эксплуатацию. Их строили с 2013 года, а сдать собирались к 2017 году.

Комитет по строительству 8 сентября выдал разрешение на заселение зданий ООО «Ареал». Застройщика в 2019 году признали банкротом, а объект стал долгостроем, поэтому стройку до конца довели инвесторы ГК «Стоун» и ГК «ПИК».

Всего в эксплуатацию введено 999 квартир общей площадью 38,6 тысяч 645,6 кв. м. Суммарно за 2021 год в городе введено в эксплуатацию 18 проблемных жилых домов, это 5 тыс. 274 квартиры на 234 тыс. 200 кв. м.