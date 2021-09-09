Обуховский завод продает комплекс зданий на Бобруйской улице за 300 млн рублей

На электронной торговой площадке группы «Газпромбанк» появился лот о продаже комплекса зданий Обуховского завода на Бобруйской улице, 7. Общая площадь выставленной территории около 12 тысяч квадратных метров. Начальная цена объектов — 300 млн рублей.

Прием заявок начался 23 августа и продлится до 28 сентября. Подвести итоги торгов планируется 4 октября.

Участок, на котором расположены здания допускает строительство всех видов общественно-деловой застройки. При этом, часть зданий входит в перечень объектов культурного наследия. Это «Манеж с конюшнями» и покупатель обязан поддерживать их в надлежащем состоянии. Так же их нельзя использовать в промышленных целях.

Ранее в зданиях располагалась промышленная площадка Конструкторского бюро специального машиностроения. Позже она переехала на проспект Обуховской Обороны.