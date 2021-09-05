«Лахта Центр» подсветят в ночь на 6 сентября в честь Дня нефтяника

Петербургский небоскреб «Лахта Центр» празднично засияет в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности

Об этом сообщила пресс-служба «Лахта Центра» в своих социальных сетях.

Сегодня, пятого сентября самое высокое здание Петербурга будет гореть праздничными огнями в честь Дня нефтяника. Пресс-служба уже показала подсветку в Instagram «Лахта Центра».

«Света, тепла и уюта, процветания и благополучия родному городу и всем петербуржцам», — написано рядом с выложенным видео в Instagram Петербургского небоскреба.

Месяц назад, седьмого августа «Лахта Центр» окрасился в олимпийские цвета в честь завершения игр в Токио. Сверху здания имитировали олимпийский огонь, а по всему небоскребу опускались пять разноцветных колец.