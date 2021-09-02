В Петербурге с 1 сентября принимают заявления по «гаражной амнистии»

Как сообщает пресс-служба Смольного, Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) начал прием заявлений по «гаражной амнистии».

C 1 сентября 2021 года вступает в силу Закон о «гаражной амнистии». Это значит, что владельцы гаражей смогут бесплатно получить земельные участки, на которых они располагаются. По условиям, гараж должен быть куплен до 31 декабря 2004 года и должен соответствовать ряду признаков:

1. Гараж связан с землёй так, что его перемещение без несоразмерного ущерба его назначению невозможно (например, у гаража имеется фундамент).

2. Гараж создан из строительных материалов, используемых для капитального строительства, таких как кирпич, бетонные плиты и т. д.

3. Гараж присоединен к сетям инженерно-технического обеспечения.

4. У гаража имеются стены и крыша.

При этом гараж не должен быть признан самовольной постройкой. Человек должен был либо получить стоянку от какой-либо организации, либо она должна быть образована из участка, предоставленного гаражному кооперативу.

При соответствии требованиям, в течение в течение 30 дней Комитет имущественных отношений Петербурга должен одобрить заявку на оформления участка в собственность.