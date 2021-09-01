Смольный согласовал постройку многоэтажки на месте завода «Ригель»

Информацию 31 августа подтвердил генеральный директор АО «АК «Ригель» Евгений Власов.

На улице Профессора Попова, 38 застроят территорию завода «Ригель». Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал соответствующее разрешение. На месте «Ригеля» будет располагаться дом высотой до 22 метров, не выше восьми этажей.

Всего собираются застроить 4,28 гектара. На территории планируют построить многоквартирный дом с коммерческими помещениями. Инициатор проекта — физическое лицо.

В декабре 2020 года аккумуляторный завод «Ригель» передал часть своей территории Иоанновскому монастырю.