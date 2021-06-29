Суд отклонил мировое соглашение по реставрации “Невской мануфактуры”

В Петербургском Арбитражном суде сегодня, 29 июня, состоялось заседание по делу о сгоревшей фабрике “Невская мануфактура”. В ходе заседания было отклонено мировое соглашение по срокам реставрации здания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Заседание прошло в Арбитражном суде. В ходе обсуждений обе стороны отказались проводить экспертизу по фактическому состоянию сгоревшего здания. Однако истец и ответчик признали, что фабрика должна быть отреставрирована. Однако предложение установить сроки по работам было отклонено. Следующее заседание состоится 30 июня.

Напомним, 12 апреля начался пожар на бывшей фабрике Торнтона . В течение пяти суток огонь не удавалось потушить полностью. В результате происшествия погиб один пожарный.