Внутри Гостиного двора открылось новое общественное пространство

На внутренней территории Гостиного двора 26 июня, в субботу, открылось новое общественное пространство. Организаторы планируют полноценно закончить заполнение пространства к концу лета. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Так, в ближайшие два месяца общественное пространство расширится и будет благоустроено для удобства граждан.

Обычно в Петербурге появляются новые общественные точки в труднодоступных ранее для местных жителей местах. Также вышло и с Гостиным двором, внутри которого дальше магазинов никто не попадал.