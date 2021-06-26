В ночь на 26 июня молодая девушка устроила стриптиз у дорожного знака

В ночь празднования “Алых парусов” молодая девушка устроила танец с дорожным знаком, избавившись от одежды в Петроградском районе. Танец увидели выпускники и петербуржцы в ночь на 26 июня. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появились кадры обнаженной девушки, танцующей стрптиз в Петроградском районе города. По словам очевидцев, девушка сняла всю одежду и в качестве шеста для откровенного танца решила использовать дорожный знак, стоящий у пешеходного перехода.

При этом на улице начался сильный ливень и гроза. По улицам города гуляли выпускники, их знакомые и родители. Кто-то из прохожих решил заснять “горячий” танец и выложил его в социальную сеть Instagram, позже оно распространилось по всему интернету.