В Зеленогорске появится новый гостиничный комплекс стоимостью до 1 млрд рублей

В Курортном районе Петербурга планируют построить гостинично-досуговый комплекс, объем инвестиций в который может достигать 1 миллиарда рублей. Комплекс появится на территории семи зданий в Зеленогорске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям города.

Известно, что в числе объектов культурного наследия есть “Дача Кинга” и “Дом купца Елисеева”. Согласно плану, в гостинично-досуговом комплексе построят спортивные объекты, гостиницу, культурно-развлекательные объекты и кемпинг.

Концессионное соглашение заключили с инвестором-инициатором, компанией ООО "Новые пространственные решения". Договор будет действителен до 2070 года.