“Никольские ряды” закрыты с 13 по 20 июня

В Петербурге закрыли площадку “Никольские ряды”. Закрытие произошло 13 июня, в связи с этим отменились трансляции матчей Чемпионата Европы по футболу, которые ранее анонсировались в рядах. Об этом сообщается в социальных сетях.

Так, в сообществе во “ВКонтакте” сообщили петербуржцам о закрытии “Никольских рядов” в период с 13 по 20 июня.

«Приносим свои извинения за причиненные неудобства», - написали на своей странице.

Кроме трансляций закрытие вызвало и перенос фестиваля “Маркет у моря”. Мероприятие посвящено северному лету и солнцестоянию. Однако теперь петербуржцам приходится ждать информации о новых датах.