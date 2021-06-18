За полгода количество коворкинг-центров в Петербурге увеличилось на 50%

В Петербурге продолжает расти число коворкинг-центров. За первые шесть месяцев текущего года прирост составил рекордные 50%. Об этом сообщает компания Maris.

Так, аналитики компании в ассоциации с CBRE подсчитали, что всего в городе функционируют 57 центров для коворкинга. Как сообщают "МК в Питере", в каждом из них люди могут найти постоянное или временное место для работы. Большая их часть расположена в центре города.

Согласно данным, по сравнению с концом 2020 года сейчас в Петербурге на 50% больше пространств для коворкинга. Также в городе появились два крупных центра - “Практик” и “Лермонтов Центр”. Первый рассчитан на 800 рабочих мест, а второй - на 170.