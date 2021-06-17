В Петербурге вырастут цены в 1,5 раза на жилье

Эксперты прогнозируют повышение цен на жилье. Причиной резкого поднятия цен называют подорожание строительных материалов по России. Так, в Петербурге прогнозируют подорожание квартир в 1,5 раза.

Согласно статистике, за последние полгода в 2-3 раза по всей стране выросли цены на арматуру, фанеру для опалубки, железо и утеплители. Кроме того, в 1,5 раза поднялись цены на строительно-монтажные работы.

По мнению специалистов, подорожание цен в строительной сферы обязательно приведет к увеличению цен на квадратный метр, особенно в крупных городах. В Петербурге считают, что метр поднимется в цене примерно на 20 тысяч рублей. Такая же ситуация, по мнению экспертов, коснется и загородных домов.