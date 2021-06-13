На Васильевском появится новая креативная зона

В Петербурге появится новое креативное пространство - оно включит в себя музей современного искусства “Эрарта”, ДК им. Кирова и парк “Сад Василеостровец”. Кластер расположится на Васильевском острове. Об этом сообщает Арина Ленская, директор ООО «ДК Кирова» Арина Ленская.

Соответствующее предложение по благоустройству территории на Васильевском острове направлено в Смольный. При одобрении проекта, туристическая зона появится к концу 2024 года и займет площадь в 24 тысячи квадратных метра.

Новое пространство включит множество сфер: спорт, коворкинг, бьюти, отель, террасы, образование и концертный зал.

«Проведение этих работ добавит не только привлекательности, в том числе ДК, но и позволит горожанам с комфортом и пользой провести время здесь», – прокомментировала директор ДК вопрос о благоустройстве парковочной зоны.