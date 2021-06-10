Перед ЕВРО-2020 выросла цена на посуточную аренду квартир

В Петербурге выросли цены на посуточную аренду квартир. Специалисты это связывают с грядущим чемпионатом Европы по футболу. Об этом стало известно из данных раздела “Авито Недвижимость”.

По мнению Артема Кромочкина, руководителя направления краткосрочной аренды сервиса, цены продолжат расти ближе к началу матчей, а также во время них. Кроме того, в июне пройдет праздник выпускников “Алые Паруса”, на который стремятся попасть школьники и их родственники со всей страны.

Так, с мая спрос на посуточную аренду квартир поднялся на 33%. Чаще всего в Петербурге выбирают однокомнатные квартиры и двухкомнатные. Также особо популярны в городе студии.