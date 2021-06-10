К 2024 году завершится реконструкция ДК им. Кирова

В Петербурге планируют обновить здание Дворца культуры имени Кирова, расположенной в Василеостровском районе города. Реконструкция предполагает появление современных помещений - коворкинги и IT-лаборатории.

Так, на Васильевском острове до конца 2024 года завершится реновация ДК. На данный момент уже завершили первый этап реконструкции здания. Об этом сообщили 9 июня, в среду, на пресс-конференции.

Согласно концепции развития общественного пространства "Центр развития инноваций", в здании бывшего Дворца появятся фуд-корт, IT-лаборатории, центр современных технологий и коворкинги.