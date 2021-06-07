Особняк на Большой Морской переделают под бизнес-центр

В Центральном районе Санкт-Петербурга особняк, который находится на Большой Морской улице, 32, будет перепрофилирован под бизнес-центр. У здания сменился собственник, и теперь здание необходимо будет сохранить исторические элементы фасада во время перестройки.

Ранее холдинг «Империя» приобрел недвижимость у ГК «Балтийская коммерция», которая управляет сетью бизнес-центров «Сенатор». Обе стороны смогли удачно заключить сделку, однако сумму контракта не назвали. По предварительной информации экспертов сообщается, что примерная стоимость особняка обойдется организации в 450 млн рублей.

Площадь здания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Оно является объектом культурного наследия, построенное в 1887 году. С 2016 года особняк принадлежал ГК «Балтийская коммерция». Организация хотела сделать из него либо бутик-отел, либо офисный центр, но до строительства дело не дошло.