На Обводном канале появится новое общественное пространство

В Петербурге появится новое общественное пространство. Соответствующее заявление было сделано в последний работы Петербургского международного экономического форума.

Так, на Обводном канале появятся детские зоны, рестораны, магазины, кинотеатры и спортивные площадки. Их разместят на территории бывшего завода «Красный треугольник».

Договор подписали ООО «Управляющая компания «Бюро имущественных операций» с правительством Петербурга. Согласно договору, при строительстве и благоустройстве территории обязаны сохранить объект культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник».