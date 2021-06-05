К концу 2023 года в Петербурге построят “ИТМО Хайпарк"

В Петербурге обсудили сроки строительства “ИТМО Хайпарка” во время Международного экономического форума, который завершается сегодня. Решением руководства Санкт-Петербургского университета ИТМО, строительство ускорят и проект будет готов к концу 2023 года. Об этом сообщает Владимир Васильев, ректор университета.

Так, научно-образовательный и технологический центр включит в себя центр обработки данных (ЦОД), эффективность которого на 20% выше эффективности существующих дата-центров.

"Сейчас будут согласовываться определенные детали, поскольку надо график переносить, смещать более ускоренно. Мы верим, что к концу 2023-го, максимум - к концу 2024 года первые магистранты, аспиранты и ученые въедут уже в "ИТМО Хайпарк", - отметил ректор.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о планах на благоустройства восьми парков на территории города в текущем году.