Морской вокзал в Петербурге планируют реконструировать в новое общественное пространство

Морской вокзал будет реконструирован группой компаний «Севкабель».

«Севкабель» и правительство Петербурга достигли принципиальной договоренности, касающейся предоставления здания терминала и прилегающей территории, площадь которой составляет 7 га. Вокзал продолжит выполнять свои функции, однако он будет использован преимущественно для круизных судов.

На территории Московского вокзала организуют общественное пространство «Гавань 2.0». вдоль линии воды будет пролегать единая пешеходная и рекреационная зона, протяжённость которой составит 1, 25 километров. Таким образом Морской вокзал соединят с пространством «Севкабельпорт».